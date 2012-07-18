Эксперты: Лояльность к импорту сырья негативно отражается на украинских металлургах и машиностроителях

Такое мнение УНИАН высказали профильные эксперты, комментируя снижение объемов производства на украинских металлургических предприятиях.

По мнению экс-замминистра промышленной политики Украины Владимира Грановского, в Украине следует больше внимания уделять развитию рынка потребления отечественного металлопроката.

«Постоянная привязанность украинской металлургии к внешним рынкам приводит к тому, что даже небольшие кризисные колебания сильно бьют по нашим металлургам. За 20 лет независимости Украины практически ничего не сделано для развития внутреннего рынка металлопроката. В УССР внутреннее потребление металлопроката составляло 500 кг в год на одного человека. Сегодня чуть больше 100 кг — вот уровень падения. До тех пор, пока не будет создан внутренний рынок потребления металлопроката украинская металлургия будет оставаться крайне уязвимой ко всем колебаниям мировой экономики», - сказал эксперт.

Он отметил, что Украина с каждым годом все больше теряет свои традиционные рынки сбыта. «Страны Ближнего Востока, Турция сегодня вводят в эксплуатацию новые современные метпредприятия и в дальнейшем они все меньше будут пользоваться украинским металлом, только по итогам первого полугодия текущего года экспорт металлопродукции из Украины сократился на 3 %», - сказал В.Грановский.

По его мнению, единственным спасением для украинской металлургия является улучшение инвестиционного климата внутри страны. «Повысится инвестпривлекательность Украины — потекут сюда деньги, появится спрос на металлопродукцию. А уже затем следует начать модернизацию производственных мощностей на наших метпредприятиях, которые безнадежно устарели», - отметил эксперт.

При этом В.Грановский убежден, что государство должно защищать от засилья импорта украинские машиностроительные предприятия, которые являются крупными потребителями металлопроката. «Тот же «Азовмаш» или НКМЗ вполне может производить конкурентоспособное оборудование. Если не защищать внутреннего производителя и не развивать внутренний рынок, ничего хорошего не будет», - убежден экс-замминистра.

Говоря о трудностях, с которыми сталкивается ферросплавная подотрасль украинского ГМК, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев отметил, что основной проблемой для ферросплавных предприятий остается рост импорта ферросплавов в Украину. «Наращивание импорта ферросплавов в Украину лоббируется даже не на уровне украинских олигархов, а на уровне правительств стран-импортеров, таких как Южная Корея или Индия. Эти страны ставят жесткие условия на переговорах с представителями нашего правительства в рамках ВТО. Наше же правительство пока пытается защищать только украинских производителей стальных труб, а на ферросплавную отрасль внимания не обращает», - отметил С.Кудрявцев

Комментируя заявления отдельных экспертов о том, что ограничение импорта ферросплавов в Украину приведет к повышению цен на них и соответственно ухудшит рентабельность украинских металлургов, С.Кудрявцев назвал эти утверждения передергиванием фактов. «Есть научно обоснованные данные о том, что для выплавки 1 тонны стали необходимо от 8 до 12 килограмм ферросплавов. Если учесть, что тонна ферросплавов стоит около 2 тысяч долларов, то в денежном выражении стоимость ферросплавов, необходимых для выплавки одной тонны стали составляет около 2 долларов, тогда как стоимость тонны металлопроката сейчас в среднем на уровне 300 долларов за тонну. Выходит, что цена ферросплавов в конечной стоимости металлопроката не дотягиваует и до 1%», - отметил С.Кудрявцев.

При этом глава УкрФА подчеркнул, что цены на отечественные ферросплавы, как для внутреннего, так и для внешнего рынков всегда были конкурентными, рыночно обоснованными и не превышали среднемирового уровня.

Как сообщал УНИАН, 12 июня текущего года Украинская ассоциация производителей ферросплавной продукции (УкрФА) направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА, рост импорта ферросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены уменьшить объемы производства данного сплава (в 2011 году по сравнению с 2010 годом) на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году по сравнению с 2010 годом доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.

В стоимостном выражении по итогам 2011 года в Украину было импортировано ферросплавной продукции на 600 млн долл., что является существенной составляющей увеличения дефицита внешнеторгового баланса страны. При этом в УкрФА неоднократно отмечали, что украинские производители имеют возможность обеспечить отечественные меткомбинаты всей линейкой необходимой им ферросплавной продукции при сопоставимых с импортными качественных и ценовых параметрах.