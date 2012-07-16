На Киевщине стихия повалила сотни деревьев и сорвал крыши со зданий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, больше всего от стихийного бедствия пострадали Мироновский, Рокитнянский и Таращанский районы.

В частности, как отметили в пресс-службе, в городе Мироновка из 73-х многоквартирных домов непогода повредила крыши на 56 зданиях, повалены около 300 деревьев, в связи с отсутствием электроэнергии усложнена работа очистительных сооружений и пр.

В целом в Киевской области из-за шквального ветра и града пострадали 200 населенных пунктов в пяти районах. В связи с этим А.Присяжнюк сегодня провел экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам совещания было принято решение выделить из резервного фонда КОГА деньги и строительные материалы для восстановления поврежденных зданий.

«Последствия этой стихии – это вызов для всех служб и властей районов области, и наша задача сегодня - максимально оказать помощь пострадавших районам и их жителям в самые сжатые сроки», - отметил А.Присяжнюк.

В КОГА также отметили, что убытки, нанесенные непогодой, уточняются.