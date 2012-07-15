В понедельник синоптики обещают град и шквалы

В центральных областях Украины и в Харьковской области сильные ливни, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных областях 10-15°, на севере 14-19°, на остальной территории 18-23°; днем в северных и западных областях 21-26°, в центре 27-32°, в южной и восточной частях до 36°.

В Киевской области в понедельник ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 25°.