НУ-НС и БЮТ хотят срочно исправить критическую ситуацию

Блок «Наша Украина - Народная самооборона» и Блок Юлии Тимошенко завершают подготовку программы действий демократического правительства.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, подчеркнув, что объединение демократических сил не имеет права расточать время.

В частности, по словам В.БАЛОГИ, «критическую ситуацию, к которой довела страну коалиция во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, надо срочно исправить”. “Поэтому демократические силы должны образовать коалицию и правительство в кратчайшие сроки», - подчеркнул он. «Эксперты могут завершить работу над Программой действий нового правительства уже в ближайшие дни», – уточнил глава Секретариата Президента, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.БАЛОГА подчеркнул, что Программа действий нового правительства должна учитывать приоритеты, которые очертил глава государства на встрече с Юлией ТИМОШЕНКО 27 сентября.

«Необходимо четко показать, какими будут первые шаги демократической коалиции и нового правительства на протяжении первых 100 дней деятельности. Как отметил Президент Украины во время встречи с Юлией ТИМОШЕНКО, надо договориться об очень эффективной и быстрой политике результатов для людей, поскольку последние год-полтора, из-за отсутствия у правительства ЯНУКОВИЧА программы действий, страна потеряла много возможностей», – отметил В.БАЛОГА.

Также, добавил он, глава государства требует от нового правительства разработать новый проект государственного бюджета на 2008 год, который должен положить начало новой социальной политике на основе объявленных инициатив Президента Украины, а также обязательств, которые «Наша Украина, - Народная самооборона» и БЮТ брали на себя в ходе избирательной кампании. Кроме того, первоочередными задачами является создание национального антикоррупционного бюро и принятия пакета антикоррупционных законопроектов Президента Украины, отметил В.БАЛОГА.