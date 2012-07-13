В окно квартиры бросили старую гранату

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Коминтерновского района Харькова Дениса Мышкова.

По его данным, сообщение от жителей квартиры о том, что в их квартиру на втором этаже 9-этажного жилого дома через окно неизвестный забросил металлический ржавый предмет, внешне похожий на гранату, поступило в милиции около 24.00 10 июля.

На место происшествия сразу выехали руководители прокуратуры района, райотделения милиции, районного управления Гостехногенбезопасности, кинологи. Прилегающую к дому территорию окружили работники милиции, также была проведена эвакуация жителей, проживающих с 1-го по 3-й этажи. После изъятия предмета жители вернулись в свои квартиры.

Согласно предварительному заключению специалистов Гостехногенбезопасности, изъятый предмет имеет признаки гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны, без маркировки и содержит взрывчатое вещество – тротил. Специалисты констатировали, что от удара сдетонировать и взорваться ржавая граната не могла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ход следствия находится на контроле прокуратуры.