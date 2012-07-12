Хряк Фунтик может уехать на ПМЖ в Австрию

Фунтик сейчас на 30-дневном карантине, его пока нельзя содержать рядом с другими животными. За ним приглядывают ветеринары. Хряк сдает анализы, например, кровь, взвешивается, меряет температуру. Кстати, сейчас он весит столько же, сколько и до Евро-2012: около 380 кг. Также его проверяют на наличие различных инфекций. Пока все результаты очень хорошие», — рассказывает его хозяин Олег Катков, показывая соответствующие акты и заключения веткомиссий, пишет «Сегодня».

Рацион свина немного изменился — он ест не так много сладостей, как в фан-зоне. «Кормим его комбикормом, кабачками, колотой кукурузой. А вот сладкие кукурузные палочки, с помощью которых Фунтик определял победителей футбольных матчей, даем теперь не так часто. Вообще за ним нужно постоянно наблюдать, а то съест все овощи, которые тут растут. Капусту вон как любит», — рассказывает Иван, который ухаживает за животным.

Фунтик в это время вальяжно бредет в уголок, где вырыл себе несколько канав под орехом. Носом переворачивает корыто с водой и зарывается в грязь, довольно похрюкивая.

Дальнейшая судьба Фунтика еще решается. Его хозяин рассматривает разные предложения. На данный момент ему поступили предложения из-за границы. Фунтика готов забрать парк для животных в Австрии.