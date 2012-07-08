Янукович ждет Путина в Крыму
19:35, 08 июля 2012Общество
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Президент Украины находится в Крыму в "рабочем отпуске", во время которого в графике главы государства запланирован ряд встреч и переговоров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, 12 июля под председательством В.Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Крыму состоится заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии.
Кроме того, в течение "рабочего отпуска" Президент намерен посетить с рабочими поездками ряд регионов Украины.
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