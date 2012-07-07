Нафтогаз взял у Газпромбанка кредит, чтобы платить за газ

Компания «Нафтогаз Украины» подписала договор с российским Газпромбанком об открытии кредитной линии на 2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном сегодня в издании «Государственные закупки».

Линия открыта сроком на семь лет, стоимость ее обслуживания составит 1 млрд 530,5 млн долл. Предполагается, что привлекаемые средства будут направлены на расчеты за энергоноситель, который «Нафтогаз» закупает у «Газпрома».

Согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа в Украине, в текущем году «Нафтогаз» намерен закупить у российской компании 27 млрд кубометров «голубого топлива», отмечает ИТАР-ТАСС.