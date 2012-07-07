Нафтогаз взял у Газпромбанка кредит, чтобы платить за газ
20:00, 07 июля 2012Общество
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Украинская компания открыла кредитную линию на 2 миллиарда долларов.
Нафтогаз взял кредит
Компания «Нафтогаз Украины» подписала договор с российским Газпромбанком об открытии кредитной линии на 2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном сегодня в издании «Государственные закупки».
Линия открыта сроком на семь лет, стоимость ее обслуживания составит 1 млрд 530,5 млн долл. Предполагается, что привлекаемые средства будут направлены на расчеты за энергоноситель, который «Нафтогаз» закупает у «Газпрома».
Согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа в Украине, в текущем году «Нафтогаз» намерен закупить у российской компании 27 млрд кубометров «голубого топлива», отмечает ИТАР-ТАСС.
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