Газета одесского облсовета впервые вышла на китайском языке

В презентации участвовали председатель облсовета Николай Пундик, главный редактор «Одесских известий» Иван Ненов, зам генерального консула КНР в Одессе Юй Чуньли, представители общественности города и китайской общины.

Проект был инициирован, как сообщил редактор издания И.Ненов, председателем облсовета.

Китайскоязычной сайт газеты областного совета izvestiya.odessa.ua призван стать единым информационным порталам для членов китайской общины Одессы, стремящихся получить полную информацию о жизни в Одесском регионе.

Для удобства посетителей сайта свежая информация, а также фото- и видеоиллюстрация будут выкладываться в 10 рубриках сайта. Наиболее значимые видеоматериалы от первых лиц органов власти будут размещаться с субтитрами на китайском языке.

Для этого на youtube.com организован канал Одесских известий (OdessaNewsLive), на котором уже доступно 38 телепередач на русском и украинском языках. Важное свойство первого китайскоязычного сайта заключается в базировании на принципах Web 2.0. - посетители сайта смогут активно участвовать в его работе. Пользователи смогут также регистрироваться на сайте и создавать свои материалы.