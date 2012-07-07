Янукович: Донбасс возник благодаря инвестициям предприимчивых людей
Инвесторы сегодня готовы обновлять промышленность Украины при создании им «нормальных условий работы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на торжествах по случаю 80-летия образования Донецкой области в Центре славянской культуры.
Он напомнил, что изначально Донецкая промышленность возникла благодаря иностранным инвестициям.
«Сегодня мы много говорим об инвестициях, о привлечении иностранного капитала. Ведь именно иностранные инвестиции положили начало промышленной истории нашего края, - сказал В. Янукович. - Англичанин Джон Юз приехал в Донецкую степь и за несколько лет организовал здесь строительство металлургического комбината, который и поныне работает и отмечает в этом году свое 140-летие».
Президент подчеркнул, что «Донбасс возник в значительной мере благодаря инвестициям предприимчивых людей - сюда в конце позапрошлого века вложили свои средства, ум и упорство англичане и французы, бельгийцы и немцы».
Он отметил, что и сегодня иностранцы готовы вкладывать свои деньги в украинскую промышленность, но для этого нужно убрать все препоны и создать соответствующие условия.
«Инвесторы сегодня готовы участвовать в обновлении нашей промышленности, нужно лишь создать нормальные условия работы, искоренить искусственные чиновничьи преграды, которыми как паутиной опутаны все пути инвесторов в Украину», - заявил глава государства.