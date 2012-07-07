Янукович: Донбасс возник благодаря инвестициям предприимчивых людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на торжествах по случаю 80-летия образования Донецкой области в Центре славянской культуры.

Он напомнил, что изначально Донецкая промышленность возникла благодаря иностранным инвестициям.

«Сегодня мы много говорим об инвестициях, о привлечении иностранного капитала. Ведь именно иностранные инвестиции положили начало промышленной истории нашего края, - сказал В. Янукович. - Англичанин Джон Юз приехал в Донецкую степь и за несколько лет организовал здесь строительство металлургического комбината, который и поныне работает и отмечает в этом году свое 140-летие».

Президент подчеркнул, что «Донбасс возник в значительной мере благодаря инвестициям предприимчивых людей - сюда в конце позапрошлого века вложили свои средства, ум и упорство англичане и французы, бельгийцы и немцы».

Он отметил, что и сегодня иностранцы готовы вкладывать свои деньги в украинскую промышленность, но для этого нужно убрать все препоны и создать соответствующие условия.

«Инвесторы сегодня готовы участвовать в обновлении нашей промышленности, нужно лишь создать нормальные условия работы, искоренить искусственные чиновничьи преграды, которыми как паутиной опутаны все пути инвесторов в Украину», - заявил глава государства.