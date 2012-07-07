Экс-министр экономики: ситуация угрожающая, но не критическая

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня ситуация складывается таким образом, что внешний рынок больше не может обеспечить экономический рост в Украине, а внутренний рынок не может заменить внешний. Ситуация с погашением внешнего долга Украины является угрожающей, но не критической», - считает Б.Данилишин.

До конца года, отметил Б.Данилишин, при теперешних тенденциях развития экономики страны следует ожидать роста относительного показателя государственного долга до 40% ВВП за счет заимствований на внутреннем рынке и выпуска еврооблигаций.

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Как сообщал УНИАН, Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 481 млрд 535 млн 842,68 тыс. грн, или 60 млрд 248 млн 463,28 тыс. долл., что на 1,1% меньше показателя на конец апреля 2012 года, и на 1,7% больше показателя на конец 2011 года.

Напомним, в конце мая председатель Нацбанка Сергей Арбузов сообщил на встрече с миссией Международного валютного фонда, что государственный долг Украины с начала 2012 года сократился на 3,9% - до 36% ВВП.