Суд освободил задержанного за взятку мэра

Мэр города Болград Одесской области Сергей Королев был задержан сотрудниками УБОП 29 февраля при получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По словам руководителя пресс-службы Елены Абрамовой, правовые обоснования для постановления судьей решения об изменении меры пресечения в отношении подсудимого С.Королева сейчас изучаются в областной прокуратуре для соответствующего реагирования. Сообщение об этом будет обнародовано позже.

Как сообщал УНИАН, начальник Отдела прокуратуры Одесской области Виталий Мельниченко 26 апреля заявил журналистам, что «прокуратурой завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении мэра Болграда С.Королева. Органами следствия собрано достаточно доказательств его вины в вымогательстве и получении взяток от частных лиц. Ранее принятая мера пресечения – содержание под стражей – судом не изменена».

Напомним, мэр Болграда С.Королев был задержан правоохранителями за взятку в особо крупном размере. «Чиновник уличен в вымогательстве и получении от частных лиц взяток в размере 30 тыс. долларов и 50 тыс. грн. за отчуждение двух объектов недвижимости коммунальной собственности Болграда общей площадью 2 тыс кв. метров», – уточнил руководитель Отдела по связям с общественностью Одесского облУВД Владимир Шаблиенко.

После задержания С.Королева доставили в Одессу для расследования уголовных деяний.

В апреле арестованному мэру облпрокуратура предъявила обвинение согласно признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.