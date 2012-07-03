Абитуриентов призывают следить, есть ли у их ВУЗов лицензии

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул председатель Госинспекции учебных заведений Михаил Гончаренко на пресс-конференции в Киеве.

«Абитуриентам нужно обратить особое внимание на перечень таких высших учебных заведений, которые были лишены лицензии, чтобы не было неприятностей», - сказал он.

М.Гончаренко отметил, что при поступлении нужно отдельное внимание обращать на наличие лицензий на направления подготовки и специальности, а также на лицензированный объем приема, которые дают право вузам осуществлять образовательную деятельность.

Он также добавил, что проверять нужно и справку о внесении вуза в Государственный реестр учебных заведений. М.Гончаренко отметил, что эта информация, а также лицензия и сертификат об аккредитации должны быть в открытом доступе, например, на информационном стенде вуза. Если такой информации нет, ее должны предоставить по первому требованию абитуриента.

М.Гончаренко отметил, что по состоянию на 2 июля решениями Государственной аккредитационной комиссии 14 украинских вузов были полностью или частично лишены лицензии на предоставление образовательных услуг (11 – полностью, 3 – частично). Он также добавил, что на июль-сентябрь запланирована проверка 33 вузов в 10 регионах Украины относительно проведения вступительной кампании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине стартовала вступительная кампания, которая завершится 31 июля.