Работники литейного завода пришли за зарплатой к губернатору
06:49, 03 июля 2012Общество
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Почти 50 работников ОАО «Ровенский литейный завод» пикетировали облгосадминистрацию с требованием возобновить работу предприятия и выплатить им задолженность по зарплате.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской ОГА, владельцы предприятия задолжали его работникам зарплату за полгода на общую сумму почти 3 млн грн.
С пикетчиками встретился глава облгосадминистрации Василий Берташ и руководители Ровенского района, на территории которого расположено предприятие.
Глава ОГА пообещал созвать специальное совещание, на котором рассмотрят проблемы литейного завода.
Представители руководства предприятия заверили В.Берташа и митингующих, что в ближайшее время выплатят долг по зарплате.
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