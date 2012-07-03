Работники литейного завода пришли за зарплатой к губернатору

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской ОГА, владельцы предприятия задолжали его работникам зарплату за полгода на общую сумму почти 3 млн грн.

С пикетчиками встретился глава облгосадминистрации Василий Берташ и руководители Ровенского района, на территории которого расположено предприятие.

Глава ОГА пообещал созвать специальное совещание, на котором рассмотрят проблемы литейного завода.

Представители руководства предприятия заверили В.Берташа и митингующих, что в ближайшее время выплатят долг по зарплате.