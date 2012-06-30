Российским компаниям в Украине возместили 181,8 миллиона НДС
19:46, 30 июня 2012Общество
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Российские компании с начала года получили 181,8 млн грн. компенсации.
Компании с российским капиталом, работающие в Украине, с начала 2012 года получили 181,8 млн грн возмещения НДС, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы.
Согласно сообщению, всего компенсация была выплачена 99 российским предприятиям.
Вместе с тем, среди этой группы плательщиков относительно не высока популярность автоматической системы возмещения – таким способом представители российского бизнеса получили 21% компенсаций, или 38,2 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в целом в 2012 году налогоплательщики получили 19,2 млрд грн возмещения НДС.
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