В горах Северной Осетии найдены украинские альпинисты

Североосетинские спасатели обнаружили группу украинских туристов, которая несколько дней не выходила на связь, поднявшись на высокогорье в Цейском ущелье, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Юлия Старченко.

"Спасатели остановились в хижине, расположенной в высокогорье для того, чтобы передохнуть. В это же время к хижине вышла группа украинских туристов, которая, как выяснилось, попала в плохие погодные условия и пыталась переждать непогоду. В это время у них сели аккумуляторы и они не могли выйти на связь. Все участники группы живы и здоровы", - сказала она.

Ю.Старченко уточнила, что сегодня же им помогут спуститься на равнину.

Как сообщал УНИАН, 26 июня с.г. при восхождении на гору Уилпата (Северная Осетия) в связи со сложными погодными условиями потеряла ориентиры и заблудилась группа из шести украинских альпинистов. Сегодня, 30 июня, на поиски группы вышел поисковый отряд из пяти человек.