На стенах областного управления Нацбанка проступила винная карта

Надписи относятся ко временам кофейни «Габсбург», которая находилась здесь во времена Австро-Венгерской империи. На обнаруженной надписи сообщается, какие вина и другие алкогольные напитки продаются в заведении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления Нацбанка в Черновицкой области Богдан Ковч.

По его словам, здание было построено в 1898 году по проекту популярного в то время архитектора Макса Моргенштерна. На первом этаже размещалось кафе «Габсбург», которое просуществовало до 1919 года. На то время это было одно из лучших заведений отдыха в Черновцах.

«Здесь собирались местные поэты, музыканты, философы, художники. Здесь побывала Леся Украинка, когда приезжала в гости к Ольге Кобылянской. Позже здесь учредили клуб ценителей кофе. А при румынской власти открыли новое кафе «Грант», - рассказал Б.Ковч.

Управление Нацбанка открылось в этом доме в 1991 году, - после обретения Украиной независимости.