Ялтинский заповедник тушат еще один вертолет и два самолета
В Крыму к тушению пожара в урочище Уч-Кош в районе Ялтинского горно-лесного заповедника, присоединился еще один вертолет и два самолета. Ранее, два дня, с огнем боролся один вертолет.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, по данным на 14 часов, на месте ЧП работают более 840 человек - спасатели, сотрудники Внутренних войск МВД, бригады береговой охраны Вооруженных Сил, работники лесхозов, а также 87 единиц техники.
С начала операции автоцистерны привезли к месту пожара тысячу кубометров воды, а вертолеты и самолеты скинули с воздуха 180 тонн воды.
Как сообщал УНИАН, пожар произошел 26 июня. По информации заповедника, молния попала в дерево, оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку. К утру 27 июня горели 2 га, к вечеру площадь пожара составляла 3 га, при этом новых очагов возгорания не было. К утру 28 июня сильный ветер разнес огонь на площадь 8 га.