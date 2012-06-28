Ялтинский заповедник тушат еще один вертолет и два самолета

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, по данным на 14 часов, на месте ЧП работают более 840 человек - спасатели, сотрудники Внутренних войск МВД, бригады береговой охраны Вооруженных Сил, работники лесхозов, а также 87 единиц техники.

С начала операции автоцистерны привезли к месту пожара тысячу кубометров воды, а вертолеты и самолеты скинули с воздуха 180 тонн воды.

Как сообщал УНИАН, пожар произошел 26 июня. По информации заповедника, молния попала в дерево, оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку. К утру 27 июня горели 2 га, к вечеру площадь пожара составляла 3 га, при этом новых очагов возгорания не было. К утру 28 июня сильный ветер разнес огонь на площадь 8 га.