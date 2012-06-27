Посол Великобритании: английским фанам комфортно в Киеве

Накануне официального завершения своей дипломатической миссии в Украине посол Великобританиии в Украине Ли Тернер нанес официальный визит в Киевскую городскую государственную администрацию. Прощальную встречу с дипломатом провел лично глава КГГА Александр Попов.

Ли Тернер - давний друг и поклонник Киева, - сейчас рад, что на фоне футбольных событий английские туристы наконец по-настоящему открыли для себя украинскую столицу как один из красивейших городов Европы и мира. Он убежден, что с проведением Евро-2012 Киев сделал важный шаг навстречу англоязычному миру. Город, по мнению посла, стало открытым и для европейских туристов.

«Я убежден, что Киев имеет очень большой потенциал. Если раньше многие мои английские друзья сетовали, что англоязычному человеку трудно сориентироваться в вашем городе, даже добраться из аэропорта до центра столицы, то сейчас эта ситуация изменилась к лучшему. Сегодня английские футбольные фанаты чувствуют себя очень комфортно в Киеве, им здесь нравится. И это очень приятно», - сказал Ли Тернер.

От футбольных впечатлений участники встречи перешли к теме экономического сотрудничества двух столиц. Глава КГГА выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Лондоном.

«Я очень рад, что именно английская команда сыграла в Киеве и английские болельщики приехали к нам. Мы возлагаем большие надежды на внешнеэкономическое сотрудничество с Лондоном. И, уверен, что у нас есть большой потенциал для взаимовыгодного партнерства в самых различных областях», - отметил Александр Попов.

Глава КГГА пожелал Ли Тернеру успехов в его новой миссии на востоке, а на память о Киеве и Украине подарил дипломату традиционную вышиванку.