Бойко: Украина и РФ согласовали заявку по закупке российского газа на 2013 год

Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко.

«Безусловно», - сказал Ю.Бойко, отвечая на вопрос журналистов о том, согласована ли заявка Украины на закупку газа в России на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Напомним, что правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.