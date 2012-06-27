Переход на ОСМД отстает, и на это есть серьезные причины

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Сейчас мы имеем долю лишь 23,8% общей площади жилых домов, которые обслуживаются ОСМД. Общегосударственной программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы на текущий год предусмотрен индикатор на уровне 31,4%. Таким образом, состояние перехода на самостоятельное управление отстает на 8%», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов.

По его данным, наименьшее количество ОСМД создано в Киеве и Севастополе. Также медленными темпами эта работа проходит в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской областях и в Крыму.

Первый замминистра отметил, что сдерживающими создание ОСМД и ЖСК факторами являются риски взаимодействия с органами государственной власти, государственного контроля и монополистами - производителями коммунальных услуг. Также население пугает ведение сложной налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности.