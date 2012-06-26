КамАЗ протаранил жилой дом

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в городе Подгайцы вчера.

По данным спасателей, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» на скорости не справился с управлением и совершил заезд на частный двор, где перевернулся. При этом были повреждены две стены жилого дома, одна из которых фактически снесена, хозяйственное здание и газовая линия.

Обошлось без человеческих жертв.

Работники МЧС на месте аварии обеспечили пожарную безопасность во время работ газовой службы по отключению газа, а также освободили грузовик от поваленных им деревьев.