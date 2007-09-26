ЕС о либерализации рынка железных дорог, унификации машинистов и правах пассажиров

Европарламент одобрил либерализацию рынка железных дорог, унификацию лицензирования машинистов и расширение прав пассажиров на железных дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли на заседании в Страсбурге, поддержав три доклада по трем директивам ЕС, которые входят в так называемый “третий железнодорожный пакет”.

За доклад Георга ЯРЖЕМБОВСКИ (группа народных партий, Германия) проголосовал 541 депутат, против - 66, воздержались - 20. Этот документ предусматривает открытие рынка ЕС для конкуренции по предоставлению услуг по перевозке пассажиров на железных дорогах с 1 января 2010 года в международном сообщении. При этом, документом предусмотрено, что не позже, чем через 2 года после вступления в силу этого законодательства, Еврокомиссия должна сделать оценку ситуации на рынке и, возможно, предложить новые меры по либерализации рынка, например, открытие для конкуренции рынка внутренних перевозок пассажиров железными дорогами.

Доклад Жиля САВАРИ (группа социалистических партий, Франция) был поддержан большинством депутатов (голосование проводилось поднятием рук). Этот документ предусматривает введение с 1 января 2009 года сертификатов для машинистов локомотивов, которые должны свидетельствовать о соответствии машинистов минимальным требованиям по состоянию здоровья, базовым знаниям и общим профессиональным навыкам. Стандарты будет устанавливать Европейское железнодорожное агентство. Документом также предусмотрено, что на протяжении 18 месяцев с вступления в силу этой директивы Европейское железнодорожное агентство должно подготовить специальный доклад относительно того, какой еще железнодорожный персонал должен проходить похожую систему лицензирования. А еще через год после этого доклада Еврокомиссия должна предоставить соответствующие предложения относительно изменений законодательства ЕС.

Большинство депутатов также поддержало доклад Дирка СТЕРКСА (группа либеральных партий, Германия) относительно директивы о расширении прав пассажиров железных дорог (голосование проводилось поднятием рук). Эта директива должна вступить в силу с 1 января 2009 года. Она устанавливает базовые права пассажиров по поводу отношения железнодорожных компаний к транспортировке пассажиров и их багажа, а также пассажиров с ограниченной мобильностью. Среди основных прав пассажиров, установленных этой директивой, - право на получение компенсации за задержку всех поездов дальнего следования на 60 минут и больше в размере 25% стоимости билета, за задержку на 120 минут и больше - в размере 50% стоимости билета.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила “третий железнодорожный пакет” директив еще в 2004 году. Последние консультации по этому поводу между Советом ЕС и Европарламентом состоялись в июне 2007 года. Европарламент, в частности, смог добиться расширения директивы о правах пассажиров не только на пассажиров международного, но и внутреннего сообщения.