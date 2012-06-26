Следователям разъяснят, зачем нужен бесплатный адвокат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом шла речь во время выездного заседания Всеукраинского межведомственного координационно-методического совета по правовому образованию населению, которое состоялось 22 июня в Хмельницком.

По итогам заседания Совет вынес рекомендации государственным органам, задействованным в системе бесплатной правовой помощи, о как можно более широком информировании населения о возможности получения бесплатной правовой помощи.

В ходе заседания отмечалось, что до 1 июля 2012 года в каждой области будут сформированы и обнародованы региональные Реестры адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту или на временной основе на основании договора.

В сентябре-октябре текущего года будет проведен второй тур конкурса, в результате которого количество бесплатных адвокатов, планируется увеличить до 2-2,5 тысяч лица.

Кроме того, в 2013 году в Украине запланировано создание 43 межрайонных центров из предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, а в 2014 году – 24 центра в городах республиканского и областного значения.

В ходе заседания отмечалось, что на сегодняшний день при органах юстиции созданы 734 общественные приемные по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи, работники органов юстиции принимают участие в работе 894 общественных приемных, созданных при местных государственных администрациях, центрах социальных служб и 1814 консультативных пунктов, которыми только в І квартале 2012 года осуществлено 2080 выездов для предоставления бесплатной первичной правовой помощи населению отдаленных районов сельской местности. На протяжении квартала І бесплатную первичную правовую помощь в Украине получили свыше 44 тыс. лиц.

Совет принял рекомендации Министерству юстиции, Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания, а также Координационному центру по предоставлению правовой помощи обеспечить широкомасштабную разъяснительную работу относительно информирования населения о формировании в стране системы бесплатной правовой помощи.

Даны также рекомендации Министерству внутренних дел относительно информационно-разъяснительной работы среди следователей, служебных лиц, осуществляющих досудебное расследование, лиц, уполномоченных осуществлять административное задержание, относительно применения нового уголовного процессуального законодательства и законодательства о бесплатной правовой помощи.

Соответствующие рекомендации сегодня переданы на подпись председателю совета, министру юстиции Александру Лавриновичу.