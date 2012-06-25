Частный нотариус облапошила киевлян на 6 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, частный нотариус обманула семерых киевлян, одолжив у них деньги и пообещав вернуть с 10% прибылью. А в результате рассчиталась с заемщиками поддельной доверенностью на право пользования собственной квартирой и чужими земельными участками.

На данный момент экс-нотариус находится под стражей. Уголовное дело рассматривается в Оболонском районном суде г. Киева по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов).