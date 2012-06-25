Частный нотариус облапошила киевлян на 6 миллионов
08:23, 25 июня 2012Общество
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Прокуратура Оболонского района Киева расследовала и направила в суд уголовное дело относительно частного нотариуса, которая обманным путем завладела деньгами своих клиентов в сумме свыше 6 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, частный нотариус обманула семерых киевлян, одолжив у них деньги и пообещав вернуть с 10% прибылью. А в результате рассчиталась с заемщиками поддельной доверенностью на право пользования собственной квартирой и чужими земельными участками.
На данный момент экс-нотариус находится под стражей. Уголовное дело рассматривается в Оболонском районном суде г. Киева по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов).
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