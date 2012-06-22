На АЗС убили работника станции, еще одного мужчину ранили

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра в Доманевский РО УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение, что в местную больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» с территории АЗС, расположенной в райцентре, доставлен 54-летний работник предприятия, а непосредственно на автозаправке находится труп 32-летнего мужчины, также работника АЗС.

В сообщении сказано, что сотрудники Доманевского РО УМВД проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).