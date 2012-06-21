Три корабля ВМС попадут на ремонт в Николаев

Об этом заявил генеральный директор ПАО «Черноморский судостроительный завод» Валерий Калашников, сообщают в пресс-службе ПАО.

«Можно со всей уверенностью утверждать, - заявил В.Калашников, - что впервые за последние годы корабль Военно-морских сил Украины пройдет ремонт на Черноморском судостроительном заводе. В мае месяце текущего года был проведен тендер, в котором принимали участие три украинских предприятия, по результатам которого 7 июня мы заключили договора с командованием ВМС Вооруженных Сил Украины на проведение ремонтных работ трех кораблей: малого разведывательного корабля (МРЗК) «Переяслав» проекта 1824Б, большого десантного корабля (БДК) «Константин Ольшанский» проекта 775 и ракетного корвета «Приднепровье» проекта 1124».

«Черноморцы горды оказанным доверием», - отметил гендиректор предприятия и добавил: «Мощности нашего завода и профессиональная команда специалистов позволяют реализовывать потребности в ремонте кораблей ВМС Украины. Могу с уверенностью сказать, что завод справится с объемом поставленных задач. Мы понимаем, что именно качественное выполнение ремонтных работ будет залогом дальнейшего сотрудничества с ВМС ВС Украины».

«Сегодня ведущие специалисты завода совместно с представителями заказчика и экипажем МРЗК «Переяслав» работают над уточнением объема необходимых ремонтных работ», - подытожил В.Калашников.

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Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.