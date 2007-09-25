Президент приостановил изъятие миноритарных пакетов 6 облэнерго

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил постановление Кабинета Министров Украины №1105 от 5 сентября 2007 года об изъятии миноритарных пакетов акций шести областных энергоснабжающих компаний из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» для дальнейшей продажи на конкурсах.

Текст соответствующего указа Президента от 20 сентября 2007 года обнародован на сайте главы государства.

По мнению Президента, изъятие миноритарных пакетов «Львовоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черновцыоблэнерго» из уставного фонда НАК «ЭКУ» приведет к недополучению этой компанией экономических выгод, ухудшению ее платежеспособности, сделает невозможным выполнение взятых ею обязательств, в частности перед своими кредиторами, что может иметь следствием возбуждения дела о ее банкротстве.

В этой связи Президент обратился в Конституционный Суд Украины с соответствующим представлением. Президент просит КС установить соответствие постановления КМУ положениям ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 и части 3 ст. 113 Конституции Украины.

Представлять интересы Президента в конституционном производстве уполномочена заместитель главы Секретариата, представитель Президента в КС Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Кабинет министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» акции шести энергопоставляющих компаний и передать их Фонду государственного имущества для последующей приватизации. Правительство поручило, в частности, изъять из уставного фонда НАК «ЭКУ»:

пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 шт. номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.),

ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тыс. грн.),

ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тыс. грн.),

ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тыс. грн.),

ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тыс. грн.),

ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тыс. грн.).

Как сообщалось, в апреле с.г. Фонд государственного имущества Украины утвердил «Помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в апреле-декабре 2007 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний», согласно которому Фонд планировал объявить даты проведения торгов госпакетами 10 облэнерго в мае-июне.

Согласно документу, на фондовые торги предусматривалось выставить госпакеты ОАО «АК Винницаоблэнерго» (размер пакета 15%), ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» (10%), ОАО «ЭК «Закарпатьеоблэнерго» (15%), ОАО «Черкассыоблэнерго» (6%) и ОАО «ЭК «Днепроблэнерго» (15%), «Донецкоблэнерго» (5,06%), ОАО «Крымэнерго» (10%), ОАО «Волыньоблэнерго» (15%), ОАО «Львовоблэнерго» (26,98%) и ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» (25,01%).

В июне ФГИУ внес изменения в план-график исключив из него, в частности 10 облэнерго. Предприятия были исключены из плана-графика в связи с тем, что их приватизация не могла состояться в намеченные сроки. При этом предполагалось, что дата объявления биржевых торгов будет названа в июле – декабре.