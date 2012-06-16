В милиции говорят, что активисток Femen в Донецке никто не крал

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области по поводу появления соответствующих сообщений в ряде интернет-изданий.

Как сообщили в донецкой милиции, вчера во второй половине дня на телефон «102» поступило сообщение от посетительницы кафе «Макдональдс», которая «рассказала, что в туалетной комнате случайно услышала разговор двух девушек, которые долгое время находились в одной кабинке. Фраза одной из них: «Сейчас мы им устроим на «Донбасс Арене»...» представительницу Донецка насторожила, и она позвонила в милицию».

На момент прибытия милиции девушки, которые озвучили подозрительные планы, уже покинули кафе.

Сотрудники милиции составили их словесный портрет со слов посетителей и приняли меры к их поиску.

Девушки были обнаружены неподалеку от «Донбасс Арены» и приглашены в Ворошиловский райотдел милиции. Там они объяснили, что являются участницами движения Femen и действительно планировали провести одну из своих акций непосредственно на стадионе.

После дачи необходимых объяснений девушки покинули райотдел, подчеркнули в ОСО.