В киевском метро поймали вора, который за два часа украл 3 мобилки
15:48, 16 июня 2012Общество
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Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину, который в столичном метрополитене в течение 2-х часов украл у трех женщин дорогие мобильные телефоны.
Вор оказался рецидивистом
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
По данным милиции, задержанный карманный вор ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Во время задержания у вора было изъято похищенное.
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