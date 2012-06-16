В киевском метро поймали вора, который за два часа украл 3 мобилки

15:48, 16 июня 2012
Общество
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Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину, который в столичном метрополитене в течение 2-х часов украл у трех женщин дорогие мобильные телефоны.

Вор мобильных

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, задержанный карманный вор ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Во время задержания у вора было изъято похищенное.

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