В Ровно установлен памятник полковнику Армии УНР

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов акции, лидер Всеукраинской благотворительной инициативы «Героика» Олег Слабоспицкий, необходимые на памятник средства удалось собрать благодаря небезразличным людям из Николаева, Ровно, Киева и других городов Украины.

Памятный знак освятили местные священники Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Кость Вротновский-Сивошапка занимал высокие должности в учреждениях УНР и Украинского Государства, в частности, был начальником военно-ветеринарной управы Военного министерства Центральной Рады и руководителем одного из вооруженных формирований Директории.

С 1920 года жил в г. Ровно, где работал ветврачом. Активно участвовал в общественной жизни, в частности, стал инициатором создания «Мистецького товариства». Был председателем родительского комитета Ровенской украинской частной гимназии.