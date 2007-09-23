Нацбанк подарил Чернигову ”не мертвый металл, а историю” (фото)

Первую монету «1100-летие летописного Чернигова» председатель правления Черниговского отделения Нацбанка Леонид ВАСИЛЬКОВ от имени руководства банка подарил черниговскому обществу.

Как передает корреспондент УНИАН, юбилейная монета вручена во время торжеств по случаю 1100-летия первого летописного упоминания о Чернигове. Монета будет экспонироваться в Черниговском историческом музее имени В.В.Тарновского.

Еще 100 юбилейных монет передал мэрии заместитель председателя правления банка «Крещатик» Владимир ГОРОДЕЦКИЙ.

«Это не мертвый металл, это история», - сказал он.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ пообещал, что каждая из сотни монет будет вручаться выдающимся гостям города в качестве подарка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, продолжая серию “Древние города Украины”, 17 сентября 2007 г. ввел в обращение юбилейную монету “1100-летия летописного Чернигова” номиналом 5 гривен.

Монета изготовлена с нейзильбера, категория качества – “специальный анциркулейтед”, масса – 16,54 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – 45 000 штук. Группа монеты – рифленая.

На аверсе монеты изображено мечи и стилизованный фрагмент шиферной плиты, найденные во время археологических раскопок на территории Чернигова, вверху – малый Государственный Герб Украины, над которым полукругом размещена надпись Национальный Банк Украины, внизу – 5 гривен, год чеканки – 2007 и логотип Монетного двора Национального банка Украины (справа).

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция – на книге изображено дитинец древнерусского Чернигова, над которой – герб города, на фоне книги надпись – 1100/лет, внизу – летописному Чернигову.

Фото с сайта НБУ