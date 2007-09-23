Севастополь получил лишь 40 из запланированных на этот год 70 млн.грн

Севастополь на сегодня получил из госбюджета 40 из запланированных на этот год 70 млн.грн. по 10-летней программе устойчивого социально-экономического развития города, принятой в конце июля 2006 года Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦИН в «прямом эфире» ТРК «Бриз». По его словам, ежемесячно из государственного бюджета от запланированной суммы поступает 6-7 млн.грн., и он убежден, что другие 30 млн.грн. до конца года также поступят своевременно.

Как заметил председатель исполнительной власти Севастополя, полученные средства пошли на ремонт школ, больниц, учреждений культуры, на газификацию и ремонт дорог.

По словам С.Куницина, «цена программы—6,8 млрд.грн., из которых 1,2 млрд.грн.—з государственного бюджета, где-то 1,9 млрд.грн.—із местного бюджета, и 3,5 млрд.грн.—це инвестиции».

С.Куницин также сообщил, на следующей недели исполнительная власть города вместе с разработчиками «презентует инновационную программу развития Севастополя.