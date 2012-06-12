Эксперт: НБУ может включить печатный станок, чтобы залатать «пенсионную» дыру

Риски запуска печатного станка Нацбанком увеличиваются. Об этом «Комментариям» заявил экс-первый замминистра соцполитики, ведущий эксперт по социальным вопросам Центра Разумкова Павел Розенко.

Эксперт утверждает, что в бюджете Пенсионного фонда образовалась дыра в 6 миллиардов грн.

Дело в том, что Пенсионный фонд рапортует об увеличение объемов поступлений средств, но умалчивает, что эта сумма ниже плана.

За 5 месяцев 2012 года в Пенсионный фонд из всех источников финансирования поступило 86,2 млрд грн, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 6 324,6 млн грн, или на 7,9 процента.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, собственные поступления ПФ - 61,5 млрд грн. По сравнению с январем-маем прошлого года они увеличились на 8 278,25 млн грн, или на 15,6 процента.

В тоже время Павел Розенко отметил для «Комментариев», что по-прежнему поступления Пенсионного фонда отстают от плана. Более того, этот разрыв увеличивается.«Чтобы выполнить план, Пенсионный фонд должен был собрать собственных денег на сумму более 67,3 млрд грн, а собрали – 61,5 млрд грн. Практически 6 млрд дополнительного дефицита. В прошлом месяце эта разница была 4,5 млрд грн, то есть, идет стабильная тенденция к увеличению дополнительного дефицита ПФ», - сказал эксперт.

По словам Розенко, данный факт свидетельствует об отсутствии экономического роста в Украине и отсутствия денег для текущих социальных выплат и для объявленного повышения их размера.

По словам эксперта, такая ситуация увеличивает риски запуска печатного станка Нацбанком, что может негативно повлиять на инфляцию и курсообразование нацвалюты.

В свою очередь, в Нацбанке в очередной раз заверили, что сегодня экономических предпосылок для падения курса гривны не существует.