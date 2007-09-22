Джордж Клуни и Сара Ларсон на мотоцикле попали в аварию
09:25, 22 сентября 2007Общество
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У актёра сломано ребро
|Джордж Клуни и Сара Ларсон, фото AP
По словам пресс-секретаря Клуни, актер управлял своим мотоциклом, когда в него врезался другой автомобиль. Пассажирка мотоцикла Сара Ларсон (Sarah Larson) получила перелом ступни.
46-летний актер был доставлен в медицинский центр города Пэлисейд. Подробности его состояния пока не известны. Полиция выясняет степень виновности участников ДТП.
Джордж Клуни, которого считают одним из самых завидных холостяков Голливуда, представил публике Сару Ларсон, с которой познакомился в прошлом году, на одном из ужинов на Венецианском кинофестивале, где актер рекламировал свой последний фильм "Майкл Клейтон".
О таинственной красавице известно совсем мало: ей 28 лет, она актриса и, по слухам, обручена с другим.
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