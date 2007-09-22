Открылся самый большой в мире магазин Playboy

В британской столице на знаменитой торговой улице Оксфорд-стрит в пятницу открылся первый в Европе концептуальный магазин Playboy, передает корреспондент РИА Новости.

В самом большом в мире магазине этой марки, занимающем три этажа, и мужчины, и женщины смогут найти верхнюю одежду, обувь, вечерние платья, нижнее белье, парфюмерию и аксессуары. Здесь нет ни одной вещи, на которой бы не красовался знаменитый логотип Playboy в виде головы кролика с галстуком-"бабочкой".

"Очень здорово, что первый европейский бутик Playboy открылся именно в Лондоне. Наконец-то все узнают, что такое настоящий стиль Playboy", - сказала РИА Новости менеджер магазина Джоанна.

Концепция и дизайн магазина полностью отражают дух Playboy, который в свое время придумал и до сих пор поддерживает на страницах одноименного мужского журнала его основатель Хью Хефнер: этажи соединяет витая лестница, на задрапированных шторами стенах висят плазменные экраны, полы покрыты мягкими коврами, а девушки-менеджеры совсем не похожи на современных моделей с "нулевым размером".

"Я думаю, что магазин будет иметь большой успех", - заявила представитель Playboy Лиза Хэдендорф.

Концептуальные бутики Playboy уже открыты в Лас-Вегасе, Токио, Гонконге, Бангкоке, Куала-Лумпуре, Мельбурне и Окленде.