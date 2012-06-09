Харьковскую фан-зону пикетируют работники, которым не платили зарплату по 1,5 года

По словам участников, задолженность по зарплате только на одном заводе им.Шевченко составляет порядка 38 млн. гривен. Люди уже полтора года не получают заработанных ими денег, пишет Главное.

Как передает корреспондент "Главного", пикетчики держат плакаты "Верните деньги!", "Буржуйская власть, верни долги по зарплате!", Янукович, почему нам не дают заработать на жизнь?", "Добкин, выполни свои обещания!".

Плакаты написаны на русском и английском языках.

На площади много иностранных журналистов – из Голландии, Дании, Китая. Видимо, по этой причине милиция никаких мер по разгону пикета не предпринимает.

Когда участники митинга дошли до памятника Ленину, приехал судебный исполнитель с решением суда о запрете акции. Однако, на требование прекратить митинг организаторы ответили отказом, поскольку решение суда касалось лишь заявки, поданной вчера "Трудовой Харкивщиной". Дело в том, что аналогичную заявку подал вчера Союз советских офицеров, но о ней в решении суда - ни слова.

Кроме того, к митингующим присоединились работники "Горэлектротранса". По их словам, последняя зарплата, которую им выплатили, была за октябрь прошлого года. Еще одной причиной присоединения к акции они назвали незаконное, по их мнению, увольнение 200 работников предприятия.