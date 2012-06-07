Попов обещает не выгонять детский театр из помещения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Мы не намерены изменять назначение этого здания. К сожалению, оформление договоров на продление аренды – достаточно забюрократизированный процесс, поэтому эти вопросы иногда решаются несвоевременно. Я абсолютно уверен в том, что коллективу театра не о чем волноваться», – заверил А.Попов.

По информации Главного управления культуры КГГА, в 2008 году помещение театра действительно было исключено из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, а также по решению Киевсовета в 2011 году часть нежилых помещений общей площадью 706,1 кв. м в подвале здания на ул. Межигорской, 2, включена в Программу приватизации путем выкупа ООО «Центр досуга «РА». Однако эти действия никоим образом не повлияют на дальнейшую работу театра.

В данное время проходит формальный процесс продления действия договора аренды помещения КМАТОБ в установленном порядке. В Главном управлении коммунальной собственности сообщили, что договор аренды в ближайшее время будет продлен на три года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 60 актеров в сценических костюмах вышли к зданию театра на ул. Межигорская, 2, с плакатами: «Не забирайте театр у детей!», «Гостиный двор, детский театр, кто следующий?». Артисты КМАТОБ заявили о возможном выселении из помещения на Контрактовой площади.

Справка УНИАН. 1 декабря 2011 года Киевсовет внес в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины столицы на 2011-2012 гг. нежилые помещения Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества по ул. Межигорская, 2 А.

В решении говорится о передаче подвальных помещений площадью 706,1 кв. м детского музыкального театра на Подоле центу досуга «РА», который там расположен. Указанные подвальные помещения были спорными между театром и владельцами центра досуга «РА». Дело длительное время рассматривалось в судах.