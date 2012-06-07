Украина вернула $1 миллиард долга ВТБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Все проплатили, все хорошо. Наши бонды выросли сразу на 0,5%. И, я думаю, что это не предел. Так что все хорошо, рассчитались полностью», - сказал Ю.Колобов.

Как сообщал УНИАН, согласно договору, подписанному 31 мая Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.