В Крыму вынужденно сел «Боинг»

Пожилой гражданин Индии, ранее перенесший операцию на сердце и болевший сахарным диабетом, умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

68-летний пассажир самолета, летевшего из Хайдарабада в Лондон, потерял сознание, командир воздушного судна принял решение осуществить внеплановую посадку в Крыму. В аэропорту больного ждала бригада скорой помощи. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть иностранца.

Во второй половине дня «Боинг» вылетел из Симферополя, продолжив свой маршрут.

«Тело умершего гражданина Индии оставлено на борту», - говорится в пресс-релизе.