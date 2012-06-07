«Телефонных террористов» в Украине теперь будут сажать

Теперь за заведомо неправдивые сообщения о подготовке взрыва, поджоге или других действиях, которые могут привести к гибели людей и тяжким последствиям, грозит тюремный срок от двух до шести лет. Раньше лже-минеров штрафовали или арестовывали максимум на полгода, пишет газета «Сегодня».

За повторное ложное сообщение грозит тюрьма на 4 – 8 лет.

Как известно, 27 апреля в Днепропетровске прогремела серия взрывов. Пострадал 31 человек. После этого в Украине прокатилась целая волна сообщений о минировании.