«Телефонных террористов» в Украине теперь будут сажать
18:59, 07 июня 2012Общество
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Народные депутаты приняли изменения в Уголовный кодекс, которые резко ужесточают наказание для «телефонных террористов».
После взрывов в Днепропетровске в Украине прокатилась целая волна сообщений о минировании
Теперь за заведомо неправдивые сообщения о подготовке взрыва, поджоге или других действиях, которые могут привести к гибели людей и тяжким последствиям, грозит тюремный срок от двух до шести лет. Раньше лже-минеров штрафовали или арестовывали максимум на полгода, пишет газета «Сегодня».
За повторное ложное сообщение грозит тюрьма на 4 – 8 лет.
Как известно, 27 апреля в Днепропетровске прогремела серия взрывов. Пострадал 31 человек. После этого в Украине прокатилась целая волна сообщений о минировании.
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