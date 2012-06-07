Милиция заявляет, что офис «Фронта змин» обстреляли из рогатки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Николай Харабара.

Присутствующим журналистам он продемонстрировал приспособление, похожее на рогатку, которому может принадлежать пуля и из которого мог быть произведен выстрел.

По словам генерала милиции, экспертиза пришла к такому заключению, поскольку «на обстрелянном окне и самой пуле не было найдено следов пороха».

Он отметил, что для беспристрастности следствия экспертизу заказали не только у черновицких, но и у хмельницких экспертов. «И они, и мы остатков пороховых газов на пуле не обнаружили», - сообщил Н.Харабара.

По его словам, отрабатываются две версии правонарушения. Первая - хулиганские действия несовершеннолетних, а вторую он пока отказался обнародовать.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июня в Черновцах было совершено нападение на помещение офиса Черновицкой областной организации партии «Фронт Змін».

По словам председателя облорганизации Максима Бурбака, ночью сработала сигнализация, установленная в офисе.

Работники милиции и работники офиса, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что стекло в офисе пробито пулей. Офис «Фронта Змін» расположен на первом этаже многоэтажного дома.