Милиция заявляет, что офис «Фронта змин» обстреляли из рогатки
Офис Черновицкой областной организации партии "Фронт Змін" обстреляли из рогатки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Николай Харабара.
Присутствующим журналистам он продемонстрировал приспособление, похожее на рогатку, которому может принадлежать пуля и из которого мог быть произведен выстрел.
По словам генерала милиции, экспертиза пришла к такому заключению, поскольку «на обстрелянном окне и самой пуле не было найдено следов пороха».
Он отметил, что для беспристрастности следствия экспертизу заказали не только у черновицких, но и у хмельницких экспертов. «И они, и мы остатков пороховых газов на пуле не обнаружили», - сообщил Н.Харабара.
По его словам, отрабатываются две версии правонарушения. Первая - хулиганские действия несовершеннолетних, а вторую он пока отказался обнародовать.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июня в Черновцах было совершено нападение на помещение офиса Черновицкой областной организации партии «Фронт Змін».
По словам председателя облорганизации Максима Бурбака, ночью сработала сигнализация, установленная в офисе.
Работники милиции и работники офиса, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что стекло в офисе пробито пулей. Офис «Фронта Змін» расположен на первом этаже многоэтажного дома.