Ливень в Киеве затопил станцию метро Вырлица (видео)
11:28, 07 июня 2012Общество
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Вечером 6 июня в результате сильного ливня была подтоплена станция метро «Вырлица» Сырецко-Печерской линии, а также проезжая часть близ станции.
Вход в метро пришлось закрыть
Как сообщили в пресс-службе МЧС, «около 19:45 на станции «Вырлица» в результате сильного дождя сработала противопаводковая автоматическая защита. В связи с этим, вход на станцию был автоматически закрыт. Станция работала как транзитная, вода в помещение не попала».
Как отметили в МЧС, ЧП на расписание движения поездов не повлияло, а от предложенной спасателями помощи киевский метрополитен отказался. В 00:15 станция была открыта.
Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение.
Видео http://nbnews.com.ua
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