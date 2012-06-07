Ливень в Киеве затопил станцию метро Вырлица (видео)

Как сообщили в пресс-службе МЧС, «около 19:45 на станции «Вырлица» в результате сильного дождя сработала противопаводковая автоматическая защита. В связи с этим, вход на станцию был автоматически закрыт. Станция работала как транзитная, вода в помещение не попала».

Как отметили в МЧС, ЧП на расписание движения поездов не повлияло, а от предложенной спасателями помощи киевский метрополитен отказался. В 00:15 станция была открыта.

Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

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