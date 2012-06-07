Из-за непогоды 67 населенных пунктов сидят без света
09:12, 07 июня 2012Общество
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Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 67 населенных пунктов в пяти областях Украины.
|В пяти областях Украины в результате непогоды обесточены 67 населенных пунктов
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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