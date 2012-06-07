Прокурор: мы заслушали дела Шевченко, Брагинского и Аксельрода
Заказное убийство днепропетровского бизнесмена Геннадия Аксельрода будет раскрыто.
Об этом заявила прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
Она отметила, что Координационный штаб по раскрытию терактов в Днепропетровске параллельно заслушал ход следствия по нескольким резонансным убийствам, которые произошли в последнее время.
«Мы заслушали дело Шевченко (экс-начальник УБОП в Днепропетровской области Эдуард Шевченко, расстрелянный в августе 2005 года - УНИАН), дело Брагинского (Вячеслав Брагинский - бизнесмен, погиб в результате взрыва в октябре 2009 года - УНИАН) и дело Аксельрода. У нас есть определенные основания считать, что убийство Аксельрода будет раскрыто», - подчеркнула Н.Марчук.
Как сообщал УНИАН, киллер убил Г.Аксельрода в Днепропетровске 14 апреля около 17.00.
По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело.