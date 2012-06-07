Прокурор: мы заслушали дела Шевченко, Брагинского и Аксельрода

Об этом заявила прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Она отметила, что Координационный штаб по раскрытию терактов в Днепропетровске параллельно заслушал ход следствия по нескольким резонансным убийствам, которые произошли в последнее время.

«Мы заслушали дело Шевченко (экс-начальник УБОП в Днепропетровской области Эдуард Шевченко, расстрелянный в августе 2005 года - УНИАН), дело Брагинского (Вячеслав Брагинский - бизнесмен, погиб в результате взрыва в октябре 2009 года - УНИАН) и дело Аксельрода. У нас есть определенные основания считать, что убийство Аксельрода будет раскрыто», - подчеркнула Н.Марчук.

Как сообщал УНИАН, киллер убил Г.Аксельрода в Днепропетровске 14 апреля около 17.00.

По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело.