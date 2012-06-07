Задержаны 4 подозреваемых в заказном убийстве в Макеевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель Главного управления МВД Украины в Донецкой области Виктор Дубовик.

По его словам, «задержаны четверо подозреваемых в совершении этого убийства, подтверждается, что убийство было заказным». В.Дубовик отметил, что сейчас милиция проводит необходимые следственные действия. «Мотивы мы сейчас выясняем, люди дают показания, изымаются вещественные доказательства, есть непосредственно исполнители, организаторы», - сказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что данное преступление не имеет никакого отношения к межнациональной розни. «Ничего межнационального там нет. Группа, которую мы задержали, - интернациональная. Там граждане и Азербайджана, и Украины, поэтому никакого национального вопроса там нет», - акцентировал В.Дубовик.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая с. г. в 11.25 в дежурную часть Горняцкого райотдела милиции г. Макеевки поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что на остановке общественного транспорта из огнестрельного оружия ранен 35-летний житель г. Донецка, уроженец Республики Азербайджан И.Махмудов, который является президентом «Конгресса азербайджанцев Донецкой области». Пострадавший незамедлительно был доставлен в Макеевскую городскую больницу № 1. И.Махмудов, получивший множественные огнестрельные ранения, скончался в больнице в ходе проведения операции.

Правоохранителями было установлено, что когда И. Махмудов вышел из своего автомобиля возле магазина–кафе «Каспий», к нему на мотоцикле неустановленной марки без государственных номерных знаков подъехали двое неизвестных. Пассажир встал с мотоцикла и сразу же произвел пять выстрелов, после чего нападавшие скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 12 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).