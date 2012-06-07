Завершено следствие по делу об убийстве 5 сотрудников ПриватБанка

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

«4 июня досудебное следствие по делу окончено, для утверждения обвинительного заключения оно передано в областную прокуратуру», - сказали в горУВД. И добавили, что «после того, как утвердят в прокуратуре это обвинительное заключение, оно будет направлено в суд».

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», вследствие налета преступников были убиты пять работников банка.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович поручил министру внутренних дел В Виталий Захарченко и на тот момент председателю СБУ Валерию Хорошковскому принять все меры для расследования ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле. Согласно поручению главы государства, доложить о работе руководители МВД и СБУ должны были до 3 января 2012 года.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.