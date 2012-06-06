Визы в Польшу стали бесплатными

Украина и Польша подписали соглашение об отмене оплаты за выдачу национальных виз.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соглашение подписано сегодня в рамках рабочего визита министра иностранных дел Константина Грищенко в Республику Польша.

От правительства Польши соглашение подписал министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Подписание сегодняшнего Соглашения является реальным шагом навстречу пожеланием граждан Украины и Польши", - сказал К.Грищенко после подписания соглашения.

Министры иностранных дел Украины и Польши приняли участие в торжественной церемонии открытия Почетного консульства Украины в Перемышле. Новоназначенному почетному консулу Украины в Перемышле Александру Бачику были вручены консульский патент и экзекватура.