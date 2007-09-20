Цушко: я дважды останавливал начало гражданской войны

Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО считает, что Украина сейчас находится у «опасной черты», поскольку в стране - двоевластие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня в Симферополе, на встрече со студентами одного из крымских вузов.

По словам министра, «мы выходим к опасной черте. Почему это происходит? Потому что в стране двоевластие. У нас существует сегодня власть парламентской коалиции во главе с ЯНУКОВИЧЕМ, МОРОЗОМ и СИМОНЕНКО, и правительство у них. И есть вторая часть власти - есть Президент ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО». «У нас нет оппозиции, - сказал В.ЦУШКО. - У Президента ЮЩЕНКО под контролем СБУ, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, губернаторы всех областей и главы администраций всех районов. Кстати, губернаторы и главы администраций не всегда выполняют постановления правительства. То есть ЯНУКОВИЧ умеет, но не может на них влиять… И у нас есть ТИМОШЕНКО, которая контролирует 17 областных советов и ее представитель – председатель Верховного суда. Имеем двоевластие!».

По словам В.ЦУШКО, в том числе из-за того, что в государстве двоевластие, для одних он герой, а для других – враг. «Одни говорят, что я - герой, другие говорят, что я - враг», - отметил В.ЦУШКО, вспоминая о майских событиях в Генеральной прокуратуре страны. Глава МВД в очередной раз заявил, что Генпрокуратуру захватили гражданские лица под руководством «авантюристов из Секретариата Президента», а милиция лишь «дала им по зубам». «Я заставил их соблюдать закон, - заявил В.ЦУШКО. - И они ни за что не могут меня привлечь, потому что я действовал по закону». Он также заявил, что потом остановил вхождение внутренних войск в Киев. «На самом деле, я дважды останавливал начало гражданской войны в стране», - сказал В.ЦУШКО. По его словам, «это и бесит одних», а для других он – герой.

Общаясь с журналистами, В.ЦУШКО заявил, что ему жаль, «что до сегодняшнего дня Президент не разобрался, что Генеральную прокуратуру захватили гражданские лица под руководством дважды генерала ГЕЛЕТЕЯ, а ЦУШКО пришел и навел порядок». «Доведите ему (Президенту – УНИАН), что происходило в Генеральной прокуратуре», - попросил глава МВД журналистов.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

В свою очередь работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение Виктора ШЕМЧУКА руководителем ведомства.

Также в Генпрокуратуру прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они устроили драку с представителями Управления государственной охраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора. Кроме того, в здании Генпрокуратуры депутаты коалиции вытолкали из кабинета генпрокурора начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. При этом они сломали двери в кабинет.

За превышение служебных полномочий в отношении В.ЦУШКО было возбуждено уголовное дело.

19 июня стало известно, что Печерский райсуд отменил постановления о возбуждении уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и дело против В.ЦУШКО.