Милиция взялась за заявление студентки, утверждающей, что ее избил сын Кернеса

Как сообщила в комментарии корреспонденту УНИАН сама Д.Лазюк, инцидент произошел в харьковском кафе «Джин» в ночь с 26 на 27 мая.

По словам студентки, Р.Гайсинский приехал в кафе ночью, и в который раз начал оскорблять девушку, с которой приехал. «Я вступилась за свою подругу, которую Родион начал оскорблять нецензурными словами, после этого он начал оскорблять меня и потом ударил кулаком в лицо. Я упала, меня подняли. Я начала продолжать разговор, после чего он ударил меня во второй раз. После этого у меня потемнело в глазах, пошла кровь из носа», - сообщила Д.Лазюк.

По словам девушки, Р.Гайсинский был выпивши. Д.Лазюк возмутилась тем, что персонал кафе «Джин» не отреагировал на просьбу вызвать скорую помощь и милицию. «Они не вызвали ни скорой, ни милиции, хотя видели, что у меня идет кровь», - рассказала студентка.

Д.Лазюк заметила, что сразу после инцидента Р.Гайсинский извинился, предложил помощь и отвез ее домой, но в разговоре со знакомыми не жалел по поводу содеянного. «Общаясь с моими подругами, он сказал: «А что здесь такого? Я ее бью, а она встает!» Тем не менее, он передо мной извинился», - добавила студентка.

По словам Д.Лазюк, утром 27 мая она подала в Киевский райотдел милиции Харькова заявление об избиении, со вторника, 29 мая, находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове. По словам девушки, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга, гематому губы и повреждения перегородки носа.

«Я от него не хочу никаких денег, мне нужны публичные извинения. Я хочу, чтобы он и такие, как он, молодчики, которые поднимают руку на девушек, задумались. Он не имеет права, кем бы ни был его отец, кем бы ни была я. Я считаю - сегодня это было лицо, завтра он пойдет и еще кого-то ударит, убьет, и будет думать, что все это остается безнаказанным», - сказала девушка.

Начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова подтвердила корреспонденту УНИАН, что Д.Лазюк 27 мая обратилась в Киевский райотдел милиции с заявлением об избиении. «Сейчас проводится проверка. Если будет обнаружен состав преступления, тогда будет возбуждено уголовное дело», - сказала Н.Захарова.